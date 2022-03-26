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00:29 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве и Киеве критически оценили ход переговоров о прекращении огня

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что консенсуса на переговорах пока нет: Украина просит прекратить огонь, а Россия «придерживается ультиматумов». Несколькими часами ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, сказал, что без «демилитаризации, денацификации Украины», признания Крыма и Донбасса договор с Киевом «маловероятен».

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«Консенсуса в переговорах пока нет. Позиция Украины ясна: прекращение огня, гарантии безопасности, никаких компромиссов в отношении территориальной целостности. Но Россия придерживается ультиматумов», — написал Дмитрий Кулеба в Twitter. По его словам, Украине нужны две вещи, чтобы переговоры с Россией проходили более конструктивно — «больше санкций и больше военной помощи».

«Без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно», — сказал Владимир Мединский. Он заявил, что по главным политическим вопросам стороны «фактически топчутся на месте», по второстепенным — «сближают позиции».

По словам господина Мединского, представители украинской делегации «никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения». Украина «в первую очередь обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае невступления Украины в НАТО», сказал господин Мединский (цитаты по «Интерфаксу»).

Переговоры между делегациями ведутся с 28 февраля.

Татьяна Акиншина

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