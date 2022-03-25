День в истории: единственный авторский концерт ШубертаПолучение патента на медицинский пластырь в США и другие события, которые происходили 26 марта в разные годы
Фоторепортажи
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
8В Японии произошло сильное землетрясение
25 марта, источник: © РИА Новости

Вучич заявил, что Европа не сможет заменить российский газ

БЕЛГРАД, 25 мар — РИА Новости. Рациональные политики в Европе, в том числе в Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из России «стреляют себе в ногу», заявил президент Сербии Александр Вучич.

Источник: © РИА Новости

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству дать директиву «Газпрому» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Вучич заявлял, что решение об оплате поставок газа в рублях создает Сербии много новых проблем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил затем, что озабоченности Сербии будут приоритетны для России, сербский лидер поблагодарил Москву за понимание.

«Когда я сказал, что нам нелегко платить в рублях, господин Песков был честен и сразу ответил, я не могу на это ничего сказать, кроме как “спасибо за это”, — заявил Вучич в эфире национального телевидения в пятницу.

Новость
Европа исключила оплату за российский газ в рублях

Президент Сербии указал, что любые альтернативные России источники газа от сжиженного газа из США до месторождений в Азербайджане не имеют достаточного объема топлива для растущих потребностей Европы.

«Проблема в том, что нет столько газа. Поэтому немцы и австрийцы, (федеральный канцлер Австрии — ред.) Карл Нехаммер, с которым я встречался, говорят, что мы не можем уничтожать сами себя. Если введем санкции России по вопросу нефти и газа, то уничтожим сами себя, как будто начали бороться с кем-то, и первым делом выстрелили себе в ногу, как тогда бороться», — подчеркнул Вучич.

Он отметил, что «рациональные люди на Западе сегодня видят — газа недостаточно, и надо разговаривать с русскими». По словам президента Сербии, Европа будет двигаться к снижению зависимости от российского газа, но неизвестно, возможно ли это в ближайшие годы.

Глава госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович рассказал в четверг РИА Новости, что Сербии нужны новый договор на поставки природного газа из России на 10 лет и разъяснение условий «Газпрома» по оплате топлива в рублях.

Сербия получает газ по договору с «Газпромом» от ноября прошлого года до 31 мая по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Министерство энергетики страны сообщило во вторник, что российский газ из «Турецкого потока» пока продолжает поступать через газотранспортную систему Болгарии в Сербию и Венгрию, решения о приостановке подачи нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского
В Китае рассказали, как Путин поставил Запад на место одним заявлением
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Совбез ООН обсудит инциденты с химикатами на Украине
Российские ударные дроны «Форпост» уничтожили украинскую технику
Минобороны: РФ за сутки эвакуировала более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь