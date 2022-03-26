06:08 (мск), источник: Газета.Ру
Макрон отреагировал на карикатуру российского посольства в Париже
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неприемлемой публикацию карикатуры на странице в Twitter посольства России в Париже. Об этом сообщает ТАСС.
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«Такие публикации неприемлемы. МИД Франции четко заявил об этом российскому послу. Мы верим в диалог, рассчитываем на уважительный диалог с обеих сторон. Ошибка была исправлена, и я надеюсь, что это больше не повторится», — сказал французский президент.
Ранее агентство Reuters сообщило, что посольство России в Париже ранее опубликовало фотографию, на которой изображено тело, лежащее на столе c надписью «Европа», с персонажами, представляющими Соединенные Штаты и Европейский союз, вонзающими в него иглы.
25 марта Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла Алексея Мешкова после публикации дипмиссии в Twitter, которую Париж счел неуместной.
«Эти посты неприемлемы. Мы ясно дали это понять сегодня российскому послу. Мы пытаемся поддерживать канал диалога с Россией, и эти действия совершенно неуместны», — говорится в заявлении французского МИД.
Александр Целищев