Норвегия выступила против потолка цен на газ в Европе

«Прибыль правительства Норвегии за последние месяцы составила $150 млрд на 5 млн жителей: это показывает чрезвычайные прибыли и объясняет их упорство в вопросе потолка цен. Это понятно — они противятся мерам, которые уменьшат, но не отменят их прибыли. Мы всегда имеем в виду, что ценовой порог относится к российскому поставщику, но на самом деле северные поставщики газа — это норвежские компании», — приводит слова Драги итальянская La Repubblica.
Италия в ходе саммита стран ЕС предложила ввести потолок цен на газ, чтобы удержать рост цен на топливо, но согласовать меры сдерживания с коллегами по альянсу стран не удалось.
Норвегия не входит в Евросоюз, но как страна-экспортер газа входит в Европейскую экономическую зону.
25 марта на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия получит мандат на объединение закупок газа, чтобы избежать конкуренции на рынке голубого топлива. Также французский лидер назвал российское требование платить за газ в рублях нарушающим условия договоров.
23 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. При этом он подчеркнул, что Москва продолжит поставлять топливо в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.
На следующий день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Европы неприемлем вариант оплаты газа российскими рублями. По ее словам, это стало бы попыткой обойти санкции, а Евросоюз «не позволит» обойти его ограничительные меры.
Поручение российского президента о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.