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02:59 (мск), источник: Коммерсантъ

США предложили Совету Безопасности ООН усилить санкции против КНДР

США представят Совету Безопасности ООН резолюцию по укреплению санкционного режима против Северной Кореи после запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Россия выступила против предложения.

Источник: AP 2022

«Поскольку КНДР проводят все более опасные провокации, США представят резолюцию СБ… чтобы обновить и укрепить санкционный режим. В резолюции 2397 СБ ООН, которую мы единодушно приняли, Совет постановил, что примет дополнительные шаги в случае, если КНДР продолжит запуски межконтинентальных баллистических ракет», — сказала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Трансляция велась на сайте ООН.

Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева отметила, что Совет Безопасности выражал готовность к пересмотру ограничений против Северной Кореи, но игнорировал позитивные сигналы со стороны Пхеньяна. «Дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северо-корейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями», — сказала госпожа Евстигнеева.

КНДР накануне, 25 марта, подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты по приказу Ким Чен Ына. Он заявил, что страна будет готова к «давней конфронтации с империалистами из США». Япония считает, что ракета способна достичь любой точки США.

Леонид Уварчев

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