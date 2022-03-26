США предложили Совету Безопасности ООН усилить санкции против КНДР

«Поскольку КНДР проводят все более опасные провокации, США представят резолюцию СБ… чтобы обновить и укрепить санкционный режим. В резолюции 2397 СБ ООН, которую мы единодушно приняли, Совет постановил, что примет дополнительные шаги в случае, если КНДР продолжит запуски межконтинентальных баллистических ракет», — сказала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Трансляция велась на сайте ООН.
Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева отметила, что Совет Безопасности выражал готовность к пересмотру ограничений против Северной Кореи, но игнорировал позитивные сигналы со стороны Пхеньяна. «Дальнейшее наращивание санкций против КНДР уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещенных ракетно-ядерных программ и угрожает северо-корейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными потрясениями», — сказала госпожа Евстигнеева.
КНДР накануне, 25 марта, подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты по приказу Ким Чен Ына. Он заявил, что страна будет готова к «давней конфронтации с империалистами из США». Япония считает, что ракета способна достичь любой точки США.