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07:10 (мск), источник: © РИА Новости

«Нет, ребят»: Медведев оценил возможность исключения России из G20

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россию невозможно исключить из «Большой двадцатки» (G20), поскольку данный формат возник консенсуальным путем, при этом G7 больше не имеет никакого значения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.

Источник: РИА "Новости"

«В 2008 году мы создали “двадцатку”. Они говорят: “Давайте мы Россию из “двадцатки” исключим!” Но я же помню, как это на моих глазах рождалось, эти решения принимали вместе. Сначала Буш в этом принимал участие, потом Обама. Все радовались, что за одним столом сидят представители таких разных стран: и Россия, и США, и КНР, и Индия. И это был формат, возникший консенсуальным путем, на основании единогласия. А теперь нам говорят: “Давайте исключим”. Нет, ребят, это невозможно сделать!» — заявил Медведев.

Он напомнил, что в 2014 году Россию исключили из G8, но, по его словам, «это другое дело».

«Это вы нас в “семерку” позвали тогда восьмым членом. Это другое дело, это ваш какой-то там закрытый клуб, не хотите нас видеть — мы оттуда ушли, нас оттуда “попросили”. А сейчас этот клуб вообще никакого значения-то и не имеет, на самом деле. “Двадцатка” — другое дело, но эта “двадцатка” помогла нам справиться с кризисом 2008 года», — сказал зампредседателя Совбеза РФ.

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