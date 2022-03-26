Медведев: есть несколько оснований, по которым можно применить ядерное оружие, но переговоры лучший путь

Медведев напомнил, что Россия может использовать ядерное оружие в четырех ситуациях.
Первая — ракетный удар по стране с использованием ядерного оружия. Вторая — иное применение ядерного оружия против России. Третья — посягательство на критическую инфраструктуру, после которого будет парализовано функционирование российских ядерных сил сдерживания. Четвертая — угроза существованию России даже без применения ядерного оружия против страны.
«Очевидно, мы исходим из того, что переговоры, дипломатические усилия в самых сложных ситуациях типа той, которая сейчас складывается, например, вокруг Украины, — это все равно лучший и самый правильный путь. Другое дело, что переговоры не всегда достигают успеха, но нужно этим путем идти», — сказал Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
28 февраля президент России Владимир Путин перевел стратегические силы сдерживания, в которые входит ядерное оружие, в режим особого боевого дежурства. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл приказ Владимира Путина опасной риторикой, которая «добавляет серьезности ситуации». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что такое вооружение будет применено только «в случае угрозы существованию страны».