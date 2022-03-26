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10:52 (мск), источник: © РИА Новости

Косачев прокомментировал слова польского генерала о Калининграде

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Польским деятелям нужно лучше знать историю Второй мировой войны и собственной страны, заявил РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя заявление экс-командующего сухопутными войсками Польши о Калининградской области.

Источник: РИА "Новости"

Ранее генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Польша может претендовать на Калининградскую область. В беседе с изданием Super Express он заявил, что Калининградская область находится «под российской оккупацией с 1945 года».

«Судя по всему, этот генерал либо в принципе не учился даже в школе, либо тотально прогулял все уроки истории — и Второй мировой войны, и собственной страны», — отметил Косачев.

По его словам, «ужас в том, что таких безграмотных прогульщиков, не помнящих родства и не имеющих совести, на Западе становится все больше». Конвейер промывки мозгов работал все эти годы без остановки — и «вот чудовищный результат», заключил сенатор.

Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория — Польше.

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