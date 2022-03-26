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11:34 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об ударе «Калибрами» по складу в Житомирской области

Российские военные также нанесли ракетный удар по базе горючего в районе Николаева, откуда осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ на юге Украины.

Источник: РИА "Новости"

Российские военные ударом высокоточных крылатых ракеты «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами и вооружением у населенного пункта Великие Коровинцы в Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, ударом крылатой ракеты «Оникс» была уничтожена база горючего в районе Николаева, откуда осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины, добавили в военном ведомстве.

За последние сутки было поражено 117 военных объектов Украины. Российские средства ПВО сбили над населенным пунктом Вишневое два украинских Су-25 и Су-24. В районе Васильевки была уничтожена тактическая ракета комплекса «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

  • 267 беспилотных летательных аппаратов;
  • 207 зенитных ракетных комплексов;
  • 1618 танков и боевых бронированных машин;
  • 166 установок реактивных систем залпового огня;
  • 662 орудия полевой артиллерии и миномета;
  • 1453 единицы специальной военной автомобильной техники.

Согласно отчету Минобороны, сейчас российские войска ведут боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Накануне, 25 марта, начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации в целом выполнены.

По словам Рудского, военно-морские силы Украины «перестали существовать», а воздушные силы и система ПВО «практически полностью уничтожены».

Представитель Генштаба подчеркнул, что российские части продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации украинских воинских частей, аэродромам, пунктам управления и складам вооружения.

С начала спецоперации российские войска заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и бóльшая часть Запорожской области.

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