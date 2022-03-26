13:27 (мск), источник: РБК
Власти Нагорного Карабаха попросили Путина увеличить число миротворцев
С таким предложением Совбез Нагорного Карабаха выступил на фоне обострения ситуации в регионе. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в провокациях.
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Совет безопасности Нагорного Карабаха направил официальное письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить число миротворцев и военной техники в регионе. Об этом сообщает агентство «Новости Армении» со ссылкой на главное информационное управление президента республики.
«Просим вас <…> пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники», — говорится в письме.
В управлении добавили, что власти Нагорного Карабаха сформировали конструктивные рабочие отношения с миротворцами и готовы обеспечить личный состав контингента необходимыми условиями для проживания.
Накануне, 25 марта, Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, сложившуюся в зоне ответственности российских миротворцев в результате продвижения ВС Азербайджана. Тот назвал ситуацию напряженной. Пашинян также указал на необходимость, чтобы российские миротворцы потребовали от азербайджанских военных вернуться на исходные позиции. Стороны договорились приложить усилия для урегулирования «кризисной ситуации» в регионе.
Армения 22 марта сообщила, что в районе города Шуши прервалась подача газа в Нагорный Карабах. Ереван обвинил Баку в нарушении нормальной работы объектов инфраструктуры. МИД Азербайджана счел обвинения необоснованными и напомнил об обязательстве вывести остатки ВС Армении.
Позднее армянский МИД заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. 5 марта ведомство заявило, что Азербайджан «продолжает вторжение», и обвинило его военных в обстреле постов армии обороны.
Баку в ответ на обвинения Еревана заявил, что «поводов для истерии нет, позиции и локации военных в регионе уточняются». В МИД Азербайджана также добавили, что армянская сторона пытается использовать ситуацию с подачей газа для политических манипуляций.
В сентябре 2020 года обострился конфликт в Нагорном Карабахе. В ноябре того же года Баку и Ереван заключили перемирие. Соглашение было подписано при посредничестве России. Согласно договору Армения передала под контроль Азербайджана ряд территорий Нагорного Карабаха, в том числе населенный пункт Шуши, стороны договорились ввести в регион российских миротворцев.