Боррель: Российско-китайский союз может привести к невероятному дисбалансу

Российско-китайский союз может привести к невероятному дисбалансу. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе международной конференции «Доха форум» в Катаре.
«Если мы толкнём Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — сказал Боррель.
По его словам, Евросоюз нуждается в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене.
Ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин призвал посодействовать скорейшему восстановлению мира на Украине. По словам главы КНР, страна и дальше готова играть конструктивную роль в этом отношении.