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13:44 (мск), источник: Life.ru

Боррель: Российско-китайский союз может привести к невероятному дисбалансу

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сейчас члены организации нуждаются в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене.

Источник: AP 2022

Российско-китайский союз может привести к невероятному дисбалансу. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе международной конференции «Доха форум» в Катаре.

«Если мы толкнём Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — сказал Боррель.

По его словам, Евросоюз нуждается в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене.

Ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин призвал посодействовать скорейшему восстановлению мира на Украине. По словам главы КНР, страна и дальше готова играть конструктивную роль в этом отношении.

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