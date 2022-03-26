МИД России: Москва не уходит от диалога с США

«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго “на равных”, при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом», — заявила Захарова, ее слова приводятся на сайте российского МИДа.
«Наоборот, под лицемерные рассуждения о необходимости сохранить дипломатическое присутствие американская сторона делает все, чтобы еще больше осложнить функционирование российских загранучреждений в США», — рассказала она. В МИД России также призвали Вашингтон задуматься о последствиях таких действий.
Посол США в РФ Джон Салливан в недавнем интервью «Новой газете» выразил надежду на возобновление нормальных российско-американских отношений. Мария Захарова в своем комментарии к высказыванию посла заявила: «Жаль, не рассказал, что это именно его страна разрушила связи между нашими народами».
Ранее президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «военным преступником» и «смертоносным диктатором и бандитом». 21 марта российский МИД вручил американскому послу ноту протеста. В ведомстве заявили, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва из-за высказываний Джо Байдена.