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18:45 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России: Москва не уходит от диалога с США

Россия не уходит от диалога с США по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Однако, по ее словам, Вашингтон делает все, чтобы осложнить работу российских загранучреждений.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго “на равных”, при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом», — заявила Захарова, ее слова приводятся на сайте российского МИДа.

«Наоборот, под лицемерные рассуждения о необходимости сохранить дипломатическое присутствие американская сторона делает все, чтобы еще больше осложнить функционирование российских загранучреждений в США», — рассказала она. В МИД России также призвали Вашингтон задуматься о последствиях таких действий.

Посол США в РФ Джон Салливан в недавнем интервью «Новой газете» выразил надежду на возобновление нормальных российско-американских отношений. Мария Захарова в своем комментарии к высказыванию посла заявила: «Жаль, не рассказал, что это именно его страна разрушила связи между нашими народами».

Ранее президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «военным преступником» и «смертоносным диктатором и бандитом». 21 марта российский МИД вручил американскому послу ноту протеста. В ведомстве заявили, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва из-за высказываний Джо Байдена.

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