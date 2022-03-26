Орбан ответил на критику Зеленского по поставкам оружия на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского из-за несогласия Будапешта поставлять оружие через свою территорию, заявил, что страна отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне, его слова приводит портал Híradó.
«Позиция Украины совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы и не русские, мы венгры», — отметил Орбан, добавив, что Венгрия «выступает на стороне Венгрии».
Ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто написал в Facebook (соцсеть признана в России экстремистской и запрещена), что на саммите ЕС Зеленский повторил требования Киева: поставки оружия через территорию Венгрии и отказ от закупки российских энергоресурсов. «Мы понимаем, что Украина и украинский народ превыше всего для президента Украины. С другой стороны, безопасность Венгрии и венгерского народа превыше всего для нас», — указал министр.
По его словам, Венгрия приложит все усилия, чтобы страна не вмешалась в конфликт, и для этого она не пропустит оружие через свою территорию. «Для нас превыше всего безопасность Венгрии и венгерского народа. Вот почему мы не выполняем ее [Украины] требования: не поставляем оружие, не пропускаем поставки оружия через свою страну и не прекращаем поставки энергоносителей в Венгрию», — подчеркнул Сийярто.
В конце февраля в венгерском МИДе заявили, что Будапешт не собирается поставлять летальное вооружение на Украину и не разрешает его транзит. В начале марта венгерские власти издали указ, запрещающий передачу оружия Киеву.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы на Украине, которые Москва сочтет поставками иностранного вооружения, станут целями российских войск. «Мы проводим операцию, цель которой — устранить любую угрозу в отношении России, которая исходит с украинской территории», — сказал он.