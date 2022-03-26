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19:00 (мск), источник: ТАСС

Песков: оскорбления от Байдена сужают окно возможностей для налаживания отношений с США

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.

Источник: AP 2022

«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», — сказал представитель Кремля ТАСС, комментируя очередные высказывания американского президента.

«И, конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации (США). Надо себе отдавать отчет в этом», — подчеркнул Песков.

Песков удивлен, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, призывавшего бомбить Югославию.

Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

«Поэтому, конечно, из его уст подобное слышать по меньшей мере странно», — подчеркнул Песков.

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