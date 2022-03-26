ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе

Отмечается, что с помощью беспилотника Bayraktar с 24 по 25 марта азербайджанские военные нанесли четыре удара по подразделениям Карабаха в районе населенного пункта Фурух.
Командование российских миротворцев принимает меры для урегулирования ситуации. Россия направила Баку призыв отвести войска.
В Нагорном Карабахе введено военное положение.
Накануне в минобороны НКР сообщили о гибели двух военнослужащих непризнанной республики в результате обстрелов ВС Азербайджана, в том числе с применением турецких беспилотников Bayraktar TB-2.
В МИД Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии и заняли село Парух. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, опровергло сообщения о вооруженном инциденте в районе дислокации российского миротворческого контингента. Там отметили, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения позиций и пунктов дислокации без применения силы.
Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992−1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.
В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов.