В Китае назвали оскорбительными претензии НАТО о поддержке России

«Какое право имеет НАТО — главная движущая сила украинского кризиса — указывать пальцем на Китай, который всё это время призывал к миру и переговорам?» — написали в китайском издании.
Его коллега добавляет, что позиция Китая по ситуации на Украине основана на международном праве и уставе ООН, а вот действия НАТО по поставкам вооружений Киеву расходятся со словами о мире. По мнению журналистов издания, альянсу постоянно требуется соперник для поддержания жизнедеятельности и после России таким раздражителем станет Китай, однако это приведет лишь к агонии Североатлантического блока, говорится в материале.
Ранее представитель минобороны КНР подчеркивал, что США пытаются переложить ответственность за кризис вокруг Украины на Китай.
23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита глав государств и правительств Североатлантического альянса заявил, что Китай якобы распространяет ложь об альянсе и Украине и ставит под сомнение принципы безопасности в Европе. Он напомнил, что Пекин не осудил спецоперацию России на Украине и воздержался от голосования при рассмотрении соответствующей резолюции на Генеральной Ассамблее ООН.
18 марта США пригрозили КНР санкциями в случае поддержки РФ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена «глубоко обеспокоена» потенциальным сотрудничеством Китая и России на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.