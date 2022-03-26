День в истории: единственный авторский концерт ШубертаПолучение патента на медицинский пластырь в США и другие события, которые происходили 26 марта в разные годы
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
8В Москве отменили масочный режим
21:37 (мск), источник: Известия

В Китае назвали оскорбительными претензии НАТО о поддержке России

Претензии Запада о поддержке Пекином Москвы, которые озвучили на саммите НАТО, оскорбительны. Заявление об этом 26 марта сделал в своей публикации журналист китайского издания «Хуаньцю шибао».

Источник: Reuters

«Какое право имеет НАТО — главная движущая сила украинского кризиса — указывать пальцем на Китай, который всё это время призывал к миру и переговорам?» — написали в китайском издании.

Его коллега добавляет, что позиция Китая по ситуации на Украине основана на международном праве и уставе ООН, а вот действия НАТО по поставкам вооружений Киеву расходятся со словами о мире. По мнению журналистов издания, альянсу постоянно требуется соперник для поддержания жизнедеятельности и после России таким раздражителем станет Китай, однако это приведет лишь к агонии Североатлантического блока, говорится в материале.

Ранее представитель минобороны КНР подчеркивал, что США пытаются переложить ответственность за кризис вокруг Украины на Китай.

23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита глав государств и правительств Североатлантического альянса заявил, что Китай якобы распространяет ложь об альянсе и Украине и ставит под сомнение принципы безопасности в Европе. Он напомнил, что Пекин не осудил спецоперацию России на Украине и воздержался от голосования при рассмотрении соответствующей резолюции на Генеральной Ассамблее ООН.

18 марта США пригрозили КНР санкциями в случае поддержки РФ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена «глубоко обеспокоена» потенциальным сотрудничеством Китая и России на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дома — строй: за месяц первичное жилье в России подорожало на 7%
Тормозной след: почему надо больше думать о воде
Военная операция на Украине
Минобороны: суда не могут покинуть порты Украины из-за минной опасности
Путин подписал закон о статусе участников операции на Украине
Совбез ООН обсудит инциденты с химикатами на Украине
Российские ударные дроны «Форпост» уничтожили украинскую технику
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь