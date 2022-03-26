За сутки более 19,6 тыс. человек эвакуировали в РФ из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ без участия киевских властей за сутки организовали эвакуацию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию свыше 19,6 тыс. человек. Об этом сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«При соблюдении всех необходимых мер безопасности российским вооруженным силам удается ежедневно спасать тысячи жизней мирного населения и иностранных граждан. Только за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 19 694 человека, из них 3 300 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 439 420 человек, из которых 91 673 — дети», — сказал Мизинцев.
По информации начальника Национального центра управления обороной РФ, «из Мариуполя, также без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 98 081 человека, в том числе за истекшие сутки 4 183 человека».
По словам генерал-полковника, госграницу России пересекли 51 638 единиц личного автотранспорта, из них за сутки — 2 276 машин.
Мизинцев сообщил, что почти 2,7 млн украинцев хотели бы эвакуироваться в безопасные места.
«По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило еще 2 125, а всего их в базе данных уже 2 728 457 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2 095 населенных пунктов Украины», — сказал он.
По его словам, украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов.
В регионах РФ продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, где с прибывшими беженцами проводится индивидуальная работа и оказывается помощь в решении самых различных вопросов. На пунктах пропуска размещено достаточное количество автобусов для перевозки людей к избранным местам проживания или в пункты временного размещения, где организованы медицинское обеспечение и горячее питание. На пунктах сбора подготовлено свыше 22,2 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.
Начиная с 2 марта Российская Федерация доставила на Украину 5 298 тонн гуманитарных грузов, проведены 645 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки — 28 в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 255 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов. В субботу проводятся 13 гуманитарных акций в Луганской Народной Республике, Черниговской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 110 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.