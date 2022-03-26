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21:55 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские радикалы держат в заложниках более 4,5 миллиона мирных жителей

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Националисты на Украине до сих пор удерживают в качестве «живого щита» более 4,5 миллиона человек и свыше 6,5 тысячи иностранцев в качестве заложников, сообщил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: © РИА Новости

«Украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве “живого щита” свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 577 иностранцев из 23 государств, а в украинских портах заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран», — сказал Мизинцев.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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