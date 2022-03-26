Минобороны Азербайджана: ни один из пунктов соглашения по Карабаху не был нарушен

Ведомство назвало заявление Минобороны России, в котором говорится о том, что ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в НКР, «односторонним и не отражающим действительности».
«Азербайджан не нарушил ни один из пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Наоборот, с сожалением констатируем, что остатки армянской армии и прочие незаконные армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены из Карабахского региона Азербайджана в соответствии с пунктом 4 этого заявления. Так что это Армения нарушает пункты заявления», — говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.
В заявлении ведомство просит Минобороны России обеспечить «полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» с территории НКР.
Сегодня власти НКР ввели военное положение на территории республики. В Минобороны России сообщили, что ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в НКР и нанесли четыре удара беспилотным летательным аппаратом «Байрактар ТБ-2» по подразделениям ВС НКР в районе населенного пункта Фурух. Россия направила Азербайджану призыв отвести войска из региона.