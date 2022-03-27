Путин: Россия гордится росгвардейцами, которые выполняют свой долг на Украине

«Созданная шесть лет назад Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан», — сказал Путин в видеопоздравлении.
Он подчеркнул, что росгвардейцы вносят значимый вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, осуществляют охрану общественного порядка и особо важных объектов, добиваются весомых результатов по этим и другим ответственным направлениям работы. По его словам, военнослужащие национальной гвардии России своей повседневной службой стремятся приумножить лучшие профессиональные традиции, с глубоким и искренним уважением относятся к ветеранам внутренних войск, ОМОН, СОБР (структур, ставших основой современной Росгвардии), равняются на них.