01:10 (мск), источник: РБК
Кадыров показал водружение флага Чечни над администрацией Мариуполя
Глава Чечни поделился кадрами водружения видео водружения флага Чечни над зданием администрации Мариуполя, которое чеченские бойцы взяли под контроль.
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поделился видео водружения флага Чечни над зданием администрации Мариуполя. По его словам, подразделением, занявшим здание мариупольской администрации, руководил бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев.
24 марта Кадыров объявил, что чеченские военнослужащие взяли под контроль Левобережный район города — над зданием окружной прокуратуры района вывесили флаг Чечни. «Большая часть города освобождена и следующие действия наших вооруженных сил будут происходить уже в более ускоренном порядке. Бойцы разобрались в тактике нациков и уже могут предугадывать их дальнейшие действия», — написал Кадыров. 26 февраля глава республики подтвердил развертывание на Украине чеченских подразделений. С тех пор он неоднократно публиковал видео, на которых изображены действия бойцов в рамках военной операции на Украине. Позже Кадыров лично прибыл в зону военной операции. 21 марта Кадыров рассказал, что чеченские военнослужащие приступили «к штурму» Мариуполя.
По его словам, военные успешно подавляют огневые точки украинских сил. Боевые действия в окрестностях Мариуполя идут с 25 февраля, на следующий день после начала военной спецоперации. К 11 марта город был блокирован. 18 марта Минобороны России сообщило, что бои идут в центре Мариуполя. Сообщалось, что обстрелам подверглись некоторые социальные объекты города: больница, роддом, театр. Российское военное ведомство обвинило в этих атаках «националистов». 3 марта Минобороны заявило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе.
Минобороны указало на то, что Россия создала условия для безопасной эвакуации мирных жителей, при этом представитель ведомства Игорь Конашенков не раз говорил, что «националисты» не дают жителям выйти из Мариуполя. В середине марта Международный комитет Красного Креста призвал Россию и Украину согласовать гуманитарные коридоры для жителей Мариуполя, поскольку сотни тысяч мирных жителей могут столкнуться с «худшим сценарием», они страдают от нехватки еды, воды и лекарств. Россия организовала гуманитарные коридоры из Мариуполя. По данным Минобороны, к 23 марта из города эвакуировали более 81 тыс. человек, всего с Украины вывезли более 330 тыс. человек. Об открытии гумкоридоров говорила и украинская сторона — по словам президента Владимира Зеленского, на 14 марта Киев эвакуировал из Мариуполя более 130 тыс. человек. 25 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что совместно с Турцией и Грецией намерена провести гуманитарную операцию по эвакуации из Мариуполя «всех желающих».
Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным в течение 48−72 часов. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине по демилитаризации и «денацификации» страны. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары ведутся по военной инфрастурктуре Украины. Киев ввел в стране военное положение и разорвал дипотношения с Москвой.