Песков предупредил Евросоюз о «помощи по двойной цене» от Байдена

Помощь, которую Соединённые Штаты готовы оказывать Европе при её отказе от российского топлива, будет обходиться Брюсселю «по двойной цене». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он усомнился, что Вашингтон будет поставлять ЕС нефть и газ бесплатно. Представитель Кремля отметил, что Байден, обещая помощь, призывал Евросоюз «к терпению».
«Очевидно, что в этой ситуации он обещал по двойной цене продавать сжиженный газ и нефть европейцам. Соответственно, у европейцев есть реальный выбор: или платить рублями по цене ниже рыночной, по фиксированным контрактам, или получать “помощь” по двойной цене от Америки», — сказал Дмитрий Песков в интервью РБК.
Как сообщал Лайф, в Польше Байден также призывал Запад готовиться к долгой борьбе между демократией и авторитаризмом. Американский лидер считает, что «эта битва не будет выиграна в ближайшие месяцы».