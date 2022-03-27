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01:18 (мск), источник: Life.ru

Песков предупредил Евросоюз о «помощи по двойной цене» от Байдена

Президент США, будучи в Польше, также призывал Запад готовиться к долгой борьбе между демократией и авторитаризмом. Американский лидер считает, что «эта битва не будет выиграна в ближайшие месяцы».

Источник: AP 2022

Помощь, которую Соединённые Штаты готовы оказывать Европе при её отказе от российского топлива, будет обходиться Брюсселю «по двойной цене». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он усомнился, что Вашингтон будет поставлять ЕС нефть и газ бесплатно. Представитель Кремля отметил, что Байден, обещая помощь, призывал Евросоюз «к терпению».

«Очевидно, что в этой ситуации он обещал по двойной цене продавать сжиженный газ и нефть европейцам. Соответственно, у европейцев есть реальный выбор: или платить рублями по цене ниже рыночной, по фиксированным контрактам, или получать “помощь” по двойной цене от Америки», — сказал Дмитрий Песков в интервью РБК.

Как сообщал Лайф, в Польше Байден также призывал Запад готовиться к долгой борьбе между демократией и авторитаризмом. Американский лидер считает, что «эта битва не будет выиграна в ближайшие месяцы».

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