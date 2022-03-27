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02:21 (мск), источник: Life.ru

«Всего один процент»: Зеленский попросил у НАТО «покрытые пылью» танки и самолёты

По мнению украинского лидера, в необходимости вооружения Украины уверен не только Киев, но и «абсолютное большинство населения Европы».

Источник: AP 2022

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Западу с просьбой: он хотел бы получить от Североатлантического альянса хотя бы один процент самолётов и танков, которыми тот располагает.

«Это то, что есть у наших партнёров, что у них просто припадает пылью. <…> Всего один процент от всех самолётов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше», — сказал Зеленский в новом видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Лидер Незалежной раскритиковал Брюссель за нерешительность в этом вопросе. По его мнению, сейчас безопасность Украины равна безопасности всей Европы. А необходимость предоставления вооружений Киеву — позиция якобы не только Украины, но и «абсолютного большинства населения Европы».

Как рассказывал Лайф, ранее болгарский генерал Шивиков заявил, что Зеленский скоро объявит о капитуляции. По его мнению, София не должна предоставлять Киеву оружие, поскольку подобные действия будут только усиливать эскалацию ситуации в Незалежной.

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