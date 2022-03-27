FP: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и ставит на Путина

Автор статьи Анчал Вохра обратила внимание, что Эр-Рияд не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках ОПЕК+.
«Фактический правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с американским президентом Джо Байденом за его, как он считает, необоснованные оскорбления и недружественное отношение», — говорится в статье.
В частности, как отметила обозреватель, наследный принц недоволен тем, что во время предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем», а будучи президентом обнародовал доклад, в котором говорится о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Помимо этого, саудиты считают, что Белый дом игнорирует их обеспокоенность возможным восстановлением иранской ядерной сделки, а также отказывается принять меры против хуситов за нападения на их суда и города.
«Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и Байден превратится в “хромую утку”. К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России», — заявила в беседе с FP профессор Джорджтаунского университета Трита Парси.
Обозреватель Вохра заключила, что ради сотрудничества с Саудовской Аравии с целью снижения цен на нефть Западу, вероятно, придется пожертвовать своими ценностями.
«У саудитов слишком много рычагов воздействия, чтобы быть принятыми во внимание в геополитике и не мириться с постоянной критикой за нарушения прав человека», — уточнила публицист.