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10:45 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили склад ракет для С-300 и «Буков» под Киевом

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские военные ударили по складу ракет к комплексам С-300 и «Бук» в тридцати километрах от Киева, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и “Бук” в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее города Киев», — сказал он.

Всего за сутки авиация уничтожила 67 украинских военных объектов. Среди них два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений ВСУ и 20 районов сосредоточения боевой техники.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. ООН сообщает о гибели более тысячи мирных жителей.

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