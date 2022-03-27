Трамп заявил, что Байден разрушил американскую мечту

«Если вы возьмете пять худших президентов в американской истории и поставите их вместе, [окажется, что] все они не нанесли такого ущерба, который Джо Байден причинил всего за 15 месяцев. За год с небольшим ему удалось буквально убить американскую мечту», — заявил Трамп, выступая в субботу на митинге своих сторонников в городе Коммерс (штат Джорджия).
Экс-президент также выразил мнение, что ситуация на Украине не развивалась бы таким образом, как сейчас, если бы он возглавлял США, а российской спецоперации удалось бы избежать.
Трамп полагает, что у США в данный момент есть проблемы и с НАТО, поскольку там «не верят американскому представительству».
Кроме того, по словам бывшего главы Белого дома, председатель КНР Си Цзиньпин тоже не может не замечать слабость нынешних американских властей. «Тайвань будет следующим, поскольку он (китайский лидер — прим. ТАСС) видит, что происходит, он видит наше слабое руководство», — считает Трамп, ранее утверждавший, что Республиканская партия вернет себе власть в США по итогам президентских выборов в 2024 году.