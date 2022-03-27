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11:17 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об уничтожении базы с топливом во Львове

Российские военные 26 марта применили высокоточное оружие для уничтожения во Львове базы горючего, которая обеспечивала топливом украинские войска в западных областях страны и под Киевом. Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, сообщил он, в результате удара крылатыми ракетами в городе уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. «На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов “Тор” и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков», — сказал Конашенков.

Накануне глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что город подвергся ракетному удару, жилые дома не были задеты. Во Львове объявили воздушную тревогу, власти попросили жителей оставаться в укрытиях.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине с целью «демилитаризации и денацификации». Минобороны заявляет, что наносит удары только по военным объектам. По словам Конашенкова, российские военнослужащие уничтожили 289 беспилотных летательных аппаратов, 1,6 тыс. танков и 169 установок реактивных систем залпового огня.

13 марта власти Львова сообщили об обстреле Яворовского полигона, также известного как Международный центр миротворчества и безопасности. По словам губернатора Максима Козицкого, по полигону было выпущено 30 ракет, часть из них были сбиты, погибли 35 человек, более 130 были госпитализированы.

Конашенков в свою очередь утверждал, что на полигоне «был развернут пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники». По его словам, по полигону был нанесен удар «высокоточным оружием большой дальности», в результате которого «уничтожены до 180 иностранных наемников».

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