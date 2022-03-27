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11:46 (мск), источник: © РИА Новости

Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В ближайшее время в ЛНР может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России, заявил ее глава Леонид Пасечник.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию», — сказал он на встрече с иностранными журналистами.

По словам российского сенатора Андрея Клишаса, ДНР и ЛНР вправе принимать решение о вхождении в состав России, «если оно не противоречит их конституциям».

В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.

Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.

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