Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию», — сказал он на встрече с иностранными журналистами.
По словам российского сенатора Андрея Клишаса, ДНР и ЛНР вправе принимать решение о вхождении в состав России, «если оно не противоречит их конституциям».
В середине февраля руководители республик Донбасса попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал указы об их признании.
Через три дня Россия начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека также сообщило о гибели более тысячи мирных жителей в зоне эскалации.