В Совфеде и Госдуме поспорили о референдуме ЛНР по вступлению в Россию

Власти Донецкой и Луганской народных республик вправе решить вопрос о вступлении в состав России, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими Конституциями», — приводит слова Клишаса «РИА Новости».
В ЛНР в ближайшее время может состояться референдум о вхождении в состав России, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Сейчас неподходящий момент для проведения такого референдума, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Я думаю, сейчас неподходящий для этого момент. И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», — цитирует Калашникова ТАСС.
Россия признала независимость ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей 21 февраля и заключила с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Президент России Владимир Путин говорил, что такое решение было принято в связи с нежеланием Киева выполнять минские соглашения. Речи о присоединении республик к России не идет, заявлял Путин.
ДНР и ЛНР провозгласили независимость в мае 2014 года, после проведения референдумов о самоопределении. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и присоединения Крыма к России.
Власти Украины называют территории ДНР и ЛНР «временно оккупированным» и с 2014 года проводили там силовую операцию. Президент России Владимир Путин называл ее «карательной» и заявлял, что Киев преследует людей, не поддержавших госпереворот на Украине в 2014 году.
24 февраля Путин объявил о спецоперации по «демилитаризации и денацификации» Украины. Ее целями Москва называет защиту населения Донбасса от «геноцида» и предотвращение угрозы для безопасности России со стороны западных стран.