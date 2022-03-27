Великобритания объявила об ограничениях в научном сотрудничестве с Россией

В распространенном министром заявлении говорится, что британское правительство «приняло решение приостановить осуществляемое при финансовой поддержке государства сотрудничество в сфере исследований и инноваций с российскими университетами и компаниями, имеющими стратегическую ценность для российского государства».
«Наша цель — ввести меры, которые будут иметь негативный эффект для российского государства, организаций и лиц, тесно связанных с Кремлем, но не применять санкции в отношении российских ученых и инноваторов, чьи научные интересы не представляют угрозы», — сказал Фримен.
Министр также сообщил о приостановке выплат государственных грантов на связанные с Россией проекты, а новые совместные проекты, по его словам, финансироваться не будут. Помимо этого прекращен межправительственный диалог между двумя странами в области научных и инновационных проектов, включая совместные, отметил Фримен. Великобритания выделяет 3 млн фунтов стерлингов (около $4 млн) на помощь украинским ученым, оказавшимся в трудном положении, добавил министр.
На этой неделе Великобритания ввела новые персональные санкции в отношении 33 граждан России. Под ограничения также попали российские банки и организации. 15 марта королевство ввело санкции против 350 физических и юридических лиц из России. Ограничения распространились на членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков, бизнесменов, журналистов, а также детей представителей всех указанных групп. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине.