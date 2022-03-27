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15:23 (мск), источник: © РИА Новости

Макрон прокомментировал высказывания Байдена о Путине

ПАРИЖ, 27 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в отношении главы российского государства Владимира Путина, сказал, что не стал бы использовать подобного рода слова.

Источник: РИА "Новости"

Байден ранее вновь недипломатично высказался о Путине во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины. Это далеко не первый случай, когда хозяин Белого дома позволил себе резко высказаться о российском коллеге.

«Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», — заявил Макрон в эфире телеканала France 3, комментируя слова Байдена.

Макрон отметил, что «мы сделали выбор не вмешиваться в конфликт военным путем». Он заявил, что необходимо сначала добиться прекращения огня, а затем полного вывода российских войск с территории Украины. «Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», — добавил французский лидер.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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