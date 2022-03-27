18:22 (мск), источник: РБК
Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной
По словам главы российской делегации, очные переговоры запланированы на
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Переговоры российской и украинской делегаций пройдут
«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате
24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. Среди других требований — признание Киевом Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами. С тех пор стороны провели несколько раундов переговоров в Белоруссии, затем обсуждение продолжилось в видеоформате.
18 марта Мединский заявил, что по вопросу демилитаризации Украины стороны находятся «где-то на полпути», подчеркнув, что не уполномочен раскрывать детали. «Что касается денацификации — ситуация достаточно странная, потому что украинские коллеги с другой стороны стола считают, что на Украине нет никаких нацистских образований», — добавил он.
В то же время, по словам помощника президента, Москва и Киев «максимально сблизили свои позиции» по вопросам нейтрального статуса и отказа Украины от вступления в НАТО.
В Киеве в ответ подчеркнули, что модель нейтралитета может быть лишь украинской и в условиях «юридически выверенных гарантий безопасности».