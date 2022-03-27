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18:22 (мск), источник: РБК

Мединский анонсировал очный раунд переговоров с Украиной

По словам главы российской делегации, очные переговоры запланированы на 29—30 марта. Последние встречи делегаций проходили в видеоформате.

Источник: РИА "Новости"

Переговоры российской и украинской делегаций пройдут 29—30 марта в очном формате. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29—30 марта», — написал он.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. Среди других требований — признание Киевом Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами. С тех пор стороны провели несколько раундов переговоров в Белоруссии, затем обсуждение продолжилось в видеоформате.

18 марта Мединский заявил, что по вопросу демилитаризации Украины стороны находятся «где-то на полпути», подчеркнув, что не уполномочен раскрывать детали. «Что касается денацификации — ситуация достаточно странная, потому что украинские коллеги с другой стороны стола считают, что на Украине нет никаких нацистских образований», — добавил он.

В то же время, по словам помощника президента, Москва и Киев «максимально сблизили свои позиции» по вопросам нейтрального статуса и отказа Украины от вступления в НАТО.

В Киеве в ответ подчеркнули, что модель нейтралитета может быть лишь украинской и в условиях «юридически выверенных гарантий безопасности».

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