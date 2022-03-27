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19:16 (мск), источник: © РИА Новости

Азербайджан отвел подразделения из района Фуруха в Карабахе

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Азербайджан вывел свои войска из села в Карабахе, говорится в бюллетене о деятельности российских миротворцев, опубликованном на сайте Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух», — сообщает военное ведомство.

Миротворцы обеспечили сопровождение трех азербайджанских колонн через Лачинский коридор: двух — в северном направлении и одной — в южном, добавили в Минобороны.

Кроме того, миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана в Аскеранском районе. По два человека с каждой стороны получили ранения.

«Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована», — отметили в Минобороны.

О том, что азербайджанские военные зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, стало известно накануне вечером. При этом они нанесли с беспилотника Bayraktar четыре удара по подразделениям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В российском МИД заявили об обеспокоенности ростом напряженности в регионе.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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