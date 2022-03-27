22:24 (мск), источник: ТАСС
Минобороны Азербайджана заявило, что страна не выводила войска из села Фаррух в Карабахе
В сообщении ведомства отмечается, что «заявление МО РФ от 27 марта не соответствует действительности».
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БАКУ, 27 марта. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения вооруженных сил республики не выводились из села Фаррух в Карабахе.
«С сожалением сообщаем, что заявление МО РФ от 27 марта не соответствует действительности. Позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Фаррух и окрестных высотах, являющихся неотъемлемой частью нашей страны, не изменились», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении ведомства.
В министерстве также опровергли информацию российской стороны о ранении двух военнослужащих ВС республики.
Ранее Минобороны РФ сообщило в информационном бюллетене о деятельности миротворческого контингента РФ в зоне нагорнокарабахского конфликта, что «по результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух». Согласно документу, в Аскеранском районе были зафиксированы два нарушения азербайджанскими войсками режима прекращения огня о стороны, в результате чего пострадали по два человека с каждой из сторон конфликта.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения огня в зоне конфликта. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.