Опрос: менее половины американцев поддерживают политику Байдена по ситуации на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Менее половины американцев положительно оценивают политику, проводимую администрацией президента США Джо Байдена в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.
В опросе, проведенном 18—22 марта, приняли участие тысяча американцев старше 18 лет. Среди прочего им был задан вопрос о том, одобряют ли они проводимую администрацией Байдена политику по российско-украинскому конфликту. Утвердительно на этот вопрос ответили лишь 41% опрошенных американцев, 52% заявили, что не одобряют действия администрации США на этом направлении.
44% респондентов заявили о том, что у них «крайне мало уверенности» в способностях Байдена разрешить сложившийся кризис. Обратной точки зрения придерживаются лишь 12% опрошенных. При этом подавляющее число американцев (79%) поддержали решение своих властей отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов.
Всего по стране уровень поддержки Байдена составляет 40%, что, по данным NBC, является наиболее низким показателем с начала его президентского срока. 55% респондентов заявили, что не поддерживают проводимую администрацией демократа политику.