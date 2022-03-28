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00:10 (мск), источник: ТАСС

Шольц заявил, что смена власти в РФ не является целью НАТО

Канцлер ФРГ заверил, что он и Байден «едины во мнении, что это не та цель», которую они преследуют.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. НАТО не преследует цель смены власти в России. Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD, комментируя заявления американского президента Джо Байдена, сделанные в субботу в Польше.

«Это не является целью НАТО», — сказал он. «Мы оба (в том числе Байден) едины во мнении, что это не предмет и не цель политики, которую мы преследуем», — добавил канцлер.

По словам Шольца, целью должно быть «некое соглашение между Россией и Украиной, между президентом [Украины Владимиром] Зеленским и президентом [России Владимиром] Путиным», которое привело бы к окончанию боевых действий.

Во время визита в Варшаву Байден, говоря о президенте РФ Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». Белый дом впоследствии заверил, что лидер США не призывал к смене власти в России. В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что не американскому президенту решать, кто будет находиться у власти в РФ.

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