00:30 (мск), источник: Известия
В Минобороны рассказали о подвигах российских военных
В Минобороны РФ в понедельник, 28 марта, рассказали о подвигах российских военных во время спецоперации РФ по защите Донбасса.
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Как отмечается, сержант Алексей Архипов, наводчик-оператор десантно-штурмовой роты, двигался в составе основных сил в район выполнения боевых задач для поддержки воздушного тактического десанта. На колонну было совершено нападение украинскими националистами.
«Алексей одним из первых вступил в бой с врагом. Точным огнем БМП-2 сержанта Архипова было уничтожено четыре боевые машины пехоты противника, семь единиц автомобильной техники и до 30 националистов», — подчеркнули в Минобороны.
Заместитель командира мотострелковой бригады подполковник Антон Поляков с первых дней спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) возглавил сводный мотострелковый батальон, отвечающий за обеспечение безопасности по пути следования колонн. Он лично обезвредил четыре фугасные мины, заложенные по маршруту движения сопровождаемой колонны.
Во время завязавшегося боя с националистами Поляков вывел из-под обстрела раненых военнослужащих и вместе с солдатами оперативно затушил возгорание двух танков из боевого охранения колонны, тем самым не допустив детонации боекомплектов и гибели экипажей.
«Благодаря высокому профессионализму Антона Полякова вверенным подразделением было осуществлено сопровождение 26 транспортных колонн с инженерным, тыловым и военно-техническим имуществом. При этом сводным батальоном Антона Полякова в ходе боестолкновений было уничтожено шесть диверсионно-разведывательных групп украинских националистов», — рассказали в ведомстве.
Капитан Александр Савченко вместе со своей десантно-штурмовой ротой обнаружил скрытые позиции украинских националистов, скрытно вывел свой отряд к позициям противника и, пользуясь внезапностью, атаковал. В результате были уничтожены наблюдательный пункт, танк, две боевые машины пехоты, два минометных расчета и 18 националистов.
«Самоотверженные действия российских офицеров позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных сил. При этом подразделение капитана Савченко выполнило боевую задачу без потерь», — подытожили в МО.
Ранее, 27 марта, в МО сообщили, что под Киевом высокоточным оружием уничтожен склад ракет к зенитно-ракетным комплексам С-300 и «Бук». Помимо этого, во Львове была уничтожена крупная база горючего, обеспечивавшая топливом украинские войска, в том числе под Киевом.
До этого было опубликовано видео движения колонны техники артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск в Киевской области. Как отметили в оборонном ведомстве, десантники совершили многокилометровый марш в пункт назначения, где огневые взводы по координатам, передаваемым беспилотником, уничтожили несколько колонн военной техники националистов.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.