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00:34 (мск), источник: Известия

Эксперты рассказали о самых болезненных ударах по украинской инфраструктуре

Наиболее чувствительными для украинских вооруженных сил становятся удары высокоточным оружием по складам с горюче-смазочным материалом (ГСМ), вооружением и боеприпасами, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Источник: AFP 2022

«Уничтожение складов нефтепродуктов всегда чрезвычайно болезненно, потому что Украина, очевидно, испытывает дефицит топлива, особенно дизельного. Безусловно, очень чувствительны удары по различным складам вооружений и боеприпасов. Что касается ударов по командным пунктам и другой военной инфраструктуре, то о том, насколько они эффективны, мы узнаем, только когда закончатся военные действия», — отметил эксперт.

С помощью высокоточного оружия российские военные держат противника в сильном напряжении, отметил Владислав Шурыгин.

«Мы выявляем его объекты, нефтяные базы, склады вооружения, позиции артиллерии и постоянно их уничтожаем с помощью различных видов высокоточного оружия. Сейчас на всех участках кроме Донецкого наблюдается некое затишье, что называется, поисково-разведывательные операции. Основные задачи сейчас решаются на Донбассе — перемалывать донецкую группировку и взять Мариуполь. Думаю, что после того как они будут взяты, наступит новая фаза», — пояснил собеседник.

При этом удары высокоточным оружием наносятся по объектам на всей территории Украины, добавил эксперт.

«Это показывает бессмысленность украинских утверждений о том, что у России это оружие быстро закончится. Пока мы видим высокий темп нанесения ударов по выявленным целям. Сейчас с военной точки зрения мы еще и отрабатываем это оружие. Впервые в конфликте такого типа мы применяем всю номенклатуру и пытаемся понять, что из этого наиболее подходит для разных задач», — отметил Шурыгин.

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