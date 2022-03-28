00:52 (мск), источник: ТАСС
Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать мощный ударный потенциал
Страна будет двигаться к цели укрепления потенциала национальной обороны, а также будет передавать новое вооружение армии, отметил лидер КНДР.
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СЕУЛ, 28 марта. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна продолжит развивать мощный ударный потенциал. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на публикацию официального северокорейского агентства ЦТАК.
По словам руководителя КНДР, страна «продолжит двигаться к цели укрепления потенциала национальной обороны, развитию более мощных ударных возможностей», а также будет передавать новое вооружение армии. Кроме того, Вооруженные силы КНДР, как выразился Ким Чен Ын, неподкупны.
26 марта центральная северокорейская газета «Нодон синмун» сообщила, что проведенное КНДР 24 марта испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17» стало «великой победой» правительства и народа страны. Агентство ЦТАК 25 марта подтвердило, что КНДР по прямому приказу Ким Чен Ына испытала МБР «Хвасон-17». Ракета была запущена почти под прямым углом. По данным северокорейской стороны, она пролетела около 1 090 км, а максимальная высота полета составила 6 248 км. Межконтинентальная баллистическая ракета находилась в воздухе 68 минут, после чего поразила условную цель в Японском море. Как отмечает Минобороны Японии, ракета упала в пределах эксклюзивной экономической зоны страны (в 150 км к западу от полуострова Осима).