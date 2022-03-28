Необычная овощерезка найдена за 750 рублей Никто не захочет занимать полезное пространство кухни бесполезными гаджетами. Поэтому остановите свой выбор на многофункциональных инструментах
Фоторепортажи
8В Москве отменили масочный режим
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
04:10 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Байдену нужно вести более реалистичную дипломатию и набрать новых советников

Газета советует американскому президенту пригласить в его администрацию некоторых высокопоставленных консерваторов и республиканцев.

Источник: AFP 2022

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выпадами против российского лидера Владимира Путина может заметно усложнить диалог с Москвой по всем темам, и ему нужны новые советники в администрации. Такое мнение высказала в понедельник в редакционной статье газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что «почти весь мир, включая собственных советников Байдена раскритиковал его за оплошность во время речи в Варшаве», в которой он сказал, что Путин «не может оставаться у власти». Привычка Байдена «искажать свою собственную политику», что он допустил трижды в ходе недавней поездки в Европу, по мнению WSJ, особенно опасна в нынешних условиях международного кризиса.

Читайте также
Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах по урегулированию

Газета советует американскому президенту пригласить в его администрацию некоторых высокопоставленных консерваторов и республиканцев, чтобы получать больший спектр мнений и советов по международным вопросам, в чем он «отчаянно нуждается». Госсекретарь США Энтони Блинкен, отмечает WSJ, верно советовал Байдену не уходить полностью из Афганистана, но он послушал советников от «либеральных интернационалистов», которых в его команде большинство.

Издание ставит под сомнение, что для Байдена «было мудро открыто выступать за смену режима» в России, и отмечает, что это россиянам решать вопросы в своей стране. Высказывания Байдена в Варшаве в свою очередь «должны быть подкреплены не только риторикой». США и Западу в целом, по мнению газеты, нужно срочно восстановить и укрепить доверие к своим военным и дипломатическим средствам сдерживания. Поэтому советники- «ястребы» в команде Байдена более способны послать миру, а также противникам США, такой сигнал.

WSJ также обратилась с просьбой к своим читателям прекратить призывать газету потребовать отставки Байдена, с которым Америке «жить еще три года». Издание отмечает, что в случае отставки руководить страной будет Камала Харрис, которая «за последние 14 месяцев не смогла продемонстрировать даже минимальные знания или способности для работы». Поэтому Байдену, пишет WSJ, нужно наращивать оборону и действовать с большим дипломатическим реализмом, чтобы противостоять серьезным рискам, которые придут в дальнейшем.

Во время визита в Варшаву 26 марта Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». Белый дом впоследствии заверил, что лидер США не призывал к смене власти в России. В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что не американскому президенту решать, кто будет находиться у власти в РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь