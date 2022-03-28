04:10 (мск), источник: ТАСС
WSJ: Байдену нужно вести более реалистичную дипломатию и набрать новых советников
Газета советует американскому президенту пригласить в его администрацию некоторых высокопоставленных консерваторов и республиканцев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выпадами против российского лидера Владимира Путина может заметно усложнить диалог с Москвой по всем темам, и ему нужны новые советники в администрации. Такое мнение высказала в понедельник в редакционной статье газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что «почти весь мир, включая собственных советников Байдена раскритиковал его за оплошность во время речи в Варшаве», в которой он сказал, что Путин «не может оставаться у власти». Привычка Байдена «искажать свою собственную политику», что он допустил трижды в ходе недавней поездки в Европу, по мнению WSJ, особенно опасна в нынешних условиях международного кризиса.
Газета советует американскому президенту пригласить в его администрацию некоторых высокопоставленных консерваторов и республиканцев, чтобы получать больший спектр мнений и советов по международным вопросам, в чем он «отчаянно нуждается». Госсекретарь США Энтони Блинкен, отмечает WSJ, верно советовал Байдену не уходить полностью из Афганистана, но он послушал советников от «либеральных интернационалистов», которых в его команде большинство.
Издание ставит под сомнение, что для Байдена «было мудро открыто выступать за смену режима» в России, и отмечает, что это россиянам решать вопросы в своей стране. Высказывания Байдена в Варшаве в свою очередь «должны быть подкреплены не только риторикой». США и Западу в целом, по мнению газеты, нужно срочно восстановить и укрепить доверие к своим военным и дипломатическим средствам сдерживания. Поэтому советники- «ястребы» в команде Байдена более способны послать миру, а также противникам США, такой сигнал.
WSJ также обратилась с просьбой к своим читателям прекратить призывать газету потребовать отставки Байдена, с которым Америке «жить еще три года». Издание отмечает, что в случае отставки руководить страной будет Камала Харрис, которая «за последние 14 месяцев не смогла продемонстрировать даже минимальные знания или способности для работы». Поэтому Байдену, пишет WSJ, нужно наращивать оборону и действовать с большим дипломатическим реализмом, чтобы противостоять серьезным рискам, которые придут в дальнейшем.
Во время визита в Варшаву 26 марта Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». Белый дом впоследствии заверил, что лидер США не призывал к смене власти в России. В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что не американскому президенту решать, кто будет находиться у власти в РФ.