Минфин Японии заявил о невозможности конфисковать резервы ЦБ России

«В целом, в нашем законодательстве, в том числе законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии», — заявил Судзуки (цитата по ТАСС).
Ранее власти Японии приостановили операции с Центробанком России, что фактически означает заморозку его резервов в Банке Японии, отметило агентство.
Активы ЦБ в японских банках оцениваются примерно в $33 млрд.
Также власти Японии ввели санкции в отношении руководства России, чиновников и бизнесменов, заморозили активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ. РФ, запретили импортировать в Россию часть товаров и технологий.
Россия в ответ на санкции признала Японию «недружественным» государством. МИД отказался продолжать переговоры с Японией по Курилам, а также отменил безвизовый режим для японцев на эти территории.
Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После введения санкций часть иностранных компаний приостановила работу в России.