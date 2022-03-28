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09:43 (мск), источник: Ведомости

Минфин Японии заявил о невозможности конфисковать резервы ЦБ России

Законодательство Японии не позволяет конфисковать золотовалютные резервы зарубежных центробанков, которые хранятся на территории Японии, в том числе Банка России, заявил министр финансов страны Сюнъити Судзуки.

Источник: AP 2022

«В целом, в нашем законодательстве, в том числе законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии», — заявил Судзуки (цитата по ТАСС).

Ранее власти Японии приостановили операции с Центробанком России, что фактически означает заморозку его резервов в Банке Японии, отметило агентство.

Активы ЦБ в японских банках оцениваются примерно в $33 млрд.

Также власти Японии ввели санкции в отношении руководства России, чиновников и бизнесменов, заморозили активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ. РФ, запретили импортировать в Россию часть товаров и технологий.

Россия в ответ на санкции признала Японию «недружественным» государством. МИД отказался продолжать переговоры с Японией по Курилам, а также отменил безвизовый режим для японцев на эти территории.

Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После введения санкций часть иностранных компаний приостановила работу в России.

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