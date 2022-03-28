Путин поручил до 31 марта доложить об изменении валюты платежа за поставки газа на рубли

«Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом “Газпром” реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», — указывается в документе.
Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер.
При этом правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО «Газпром» по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль. Согласно списку поручений, сделать это требуется «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования» в срок до 31 марта.
Кроме того, ЦБ совместно с кабинетом министров должен обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке. Срок исполнения этого поручения также установлен до 31 марта.