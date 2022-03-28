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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков допустил остановку поставок газа в случае отказа Европы от оплаты в рублях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что если европейские страны откажутся платить за российский газ рублями, то топливо бесплатно поставлять точно не будут. Он также допустил, что Россия начнет продавать нефть в юго-восточную Азию, если Европа откажется от закупок российского сырья.

Источник: Reuters

Песков заявил, что Россия пока не знает, какие именно меры примет, если Европа откажется платить за газ в рублях. Однако, по его словам, в этом случае Россия точно не будет бесплатно поставлять газ в Евросоюз.

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью», — сказал он во время пресс-колла с журналистами.

Дмитрий Песков также заявил, что «выпадающие заявки на нефть» от европейских покупателей будут компенсироваться продажей этого сырья в юго-восточную Азию.

Он подчеркнул, что Европа — не единственный рынок сбыта нефти.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты по газу с «недружественными странами». Подобное решение было принято по итогам совещания правительства 23 марта. Европа заявляла, что не видит для себя возможности платить за газ в рублях.

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