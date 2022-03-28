13:20 (мск), источник: РБК
Песков назвал «чушью» сообщения о законе о «невозвращенцах»
В России не планируется принимать закон о «невозвращенцах», слухи об этом являются «чушью» и «вымыслом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«Это полная чушь, вымысел, ничего подобного нет и быть не может», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о слухах о том, что в России ведется разработка «закона о невозвращенцах».
21 ноября 1929 года уголовную статью о невозвращенцах внесли в советское законодательство. Закон, предусматривающий наказание в виде конфискации имущества и расстрела, имел обратную силу, т.е применялся ко всем лицам, которые когда-либо бежали из СССР.
В марте в Минцифры заявили, что выступают против идеи обязать российских ИТ-cпециалистов уведомлять о своем отъезде и трудоустройстве в недружественных странах. Председатель комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн заявил, что инициатива не будет поддержана комитетом, поскольку подобные меры приведут «к обратным последствиям».
Принятие законопроектов об ограничении выезда ИТ-специалистов из России исключил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобные меры были бы нарушением конституционных прав граждан, неважно, являются они сотрудниками отрасли ИТ или нет, считает представитель Кремля.
Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявлял, что, по его оценке, с конца февраля страну покинули 50−70 тыс. ИТ-специалистов.