ЕК рекомендовала странам ЕС готовить лишение «золотых паспортов» граждан РФ и Белоруссии

«Еврокомиссия призывает страны ЕС немедленно отказаться от любых существующих схем предоставления гражданства в обмен на инвестиции и обеспечить эффективные проверки рисков, связанных с этими схемами, — говорится в заявлении. — Еврокомиссия также рекомендует странам — членам оценить, возможно ли отобрать “золотые паспорта” у граждан России и Белоруссии, включенных в черный список ЕС», — заявила Еврокомиссия.
«Виды на жительство, выданные в обмен на инвестиции гражданам России и Белоруссии, в отношении которых введены санкции, должны быть отобраны немедленно на основании процедуры индивидуальной оценки в соответствии с принципами пропорциональности, фундаментальных прав и национального законодательства [государств Евросоюза]. Эти меры должны применяться к российским и белорусским гражданам, значительно поддерживающим войну на Украине», — говорится в документе.
В документе отмечается, что Еврокомиссия уже на протяжении длительного времени поднимала вопрос о «серьезных рисках, которые несут для Евросоюза программы получения гражданства и видов на жительство в обмен на инвестиции», известные под названием «Золотые паспорта».
Еврокомиссия, в частности, отмечает, что лица, имеющие такие документы, могут легко обходить санкции ЕС, запрещающие им въезд на территорию сообщества, поскольку невозможно запретить въезд в шенгенское пространство гражданину одной из его стран-членов.
Черный список ЕС в отношении граждан России и Белоруссии к настоящему моменту стал самым длинным в мировой истории, количество его фигурантов превышает 800 человек, в него входят представители высшего руководства России и Белоруссии, практически все депутаты российского парламента, командование и старшие офицеры Вооруженных сил двух государств, крупные бизнесмены, журналисты.