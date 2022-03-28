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14:06 (мск), источник: РБК

В Киеве назвали время начала переговоров России и Украины

Очная встреча должна пройти в Стамбуле 29—30 марта, ранее заявлял глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Источник: Reuters

Очередной раунд переговоров России и Украины начнется в 10:00 во вторник, 29 марта, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на члена украинской делегации, главу фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию.

«Давид Арахамия заявил, что очередной раунд переговоров между Украиной и Россией стартует во вторник с 10:00», — сообщило издание.

О том, что очная встреча в Стамбуле состоится 29—30 марта, ранее сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры начнутся «сегодня-завтра», передавало «РИА Новости».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее выражал надежду, что встреча делегаций Москвы и Киева в Стамбуле приведет к прекращению огня.

На фоне российской спецоперации Москва и Киев ведут переговоры об урегулировании ситуации на Украине. В конце февраля — начале марта состоялись три очные встречи в Белоруссии, после чего стороны продолжили контакты в формате видеоконференции. По словам Мединского, позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам, но по главным — «топчутся на месте».

В числе условий урегулирования Москва называла учет российских интересов в сфере безопасности, нейтральный и безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию, признание Киевом независимости Донецкой и Луганской народных республик и российского суверенитета над Крымом.

Украина заявляла о готовности обсуждать нейтральный статус, но потребовала гарантий безопасности со стороны России и других стран.

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