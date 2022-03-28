14:06 (мск), источник: РБК
В Киеве назвали время начала переговоров России и Украины
Очная встреча должна пройти в Стамбуле
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Очередной раунд переговоров России и Украины начнется в 10:00 во вторник, 29 марта, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на члена украинской делегации, главу фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию.
«Давид Арахамия заявил, что очередной раунд переговоров между Украиной и Россией стартует во вторник с 10:00», — сообщило издание.
О том, что очная встреча в Стамбуле состоится
На фоне российской спецоперации Москва и Киев ведут переговоры об урегулировании ситуации на Украине. В конце февраля — начале марта состоялись три очные встречи в Белоруссии, после чего стороны продолжили контакты в формате видеоконференции. По словам Мединского, позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам, но по главным — «топчутся на месте».
В числе условий урегулирования Москва называла учет российских интересов в сфере безопасности, нейтральный и безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию, признание Киевом независимости Донецкой и Луганской народных республик и российского суверенитета над Крымом.
Украина заявляла о готовности обсуждать нейтральный статус, но потребовала гарантий безопасности со стороны России и других стран.