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15:30 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В России введут ограничения на въезд граждан недружественных стран, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Источник: © РИА Новости

Он уточнил, что это решение будет оформлено в виде президентского указа, проект документа сейчас разрабатывают.

«Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. И одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них был облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — пояснил глава МИД.

Лавров констатировал, что США и их союзники «прямым текстом» объявили России тотальную гибридную войну.

Цель этого противостояния Запад не скрывает — «разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и, в конечном итоге, существенно ослабить Россию, задвинуть нас <…> на обочину международной жизни».

Глава МИД указал, что западные страны дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.

Многие страны после начала российской специальной военной операции по демилитаризации Украины ввели новые санкции против Москвы. Россия, в свою очередь, утвердила список из 48 государств и территорий, совершающих недружественные действия.

Как следует из президентского указа, российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях.

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