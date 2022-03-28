Лавров анонсировал ограничительные меры по въезду для недружественных стран

Он уточнил, что это решение будет оформлено в виде президентского указа, проект документа сейчас разрабатывают.
«Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. И одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них был облегчен порядок въезда и пребывания на территории России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», — пояснил глава МИД.
Лавров констатировал, что США и их союзники «прямым текстом» объявили России тотальную гибридную войну.
Цель этого противостояния Запад не скрывает — «разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и, в конечном итоге, существенно ослабить Россию, задвинуть нас <…> на обочину международной жизни».
Глава МИД указал, что западные страны дошли до прямого государственного бандитизма, конфискации частной собственности и отказа от обязательств в финансово-экономической сфере.
Многие страны после начала российской специальной военной операции по демилитаризации Украины ввели новые санкции против Москвы. Россия, в свою очередь, утвердила список из 48 государств и территорий, совершающих недружественные действия.
Как следует из президентского указа, российское государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях.