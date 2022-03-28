Суверенный фонд ОАЭ объявил о приостановке инвестиций в Россию

«Очевидно, что в таких условиях мы должны приостановить инвестиции на этом рынке, в России», — сказал аль-Мубарак. По его словам, туда направлено менее 1% инвестиций фонда.
В 2013 году Mubadala договорилась с Российским фондом прямых инвестиций о создании совместного фонда с $2 млрд под управлением.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, на 2020-й вместе они вложили $2,3 млрд в более чем 50 проектов.
Осенью 2019 года РФПИ и Mubadala в составе консорциума инвесторов вложили $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi, в 2018-м купили 49% компании «Газпромнефть-Восток».
В прошлом году они вместе с другими ближневосточными фондами купили 7,85% акций в совместном предприятии «AliExpress Россия» у Alibaba Group. В прошлом году Mubadala также приобрел 2,6% в холдинге En+ (контролирует металлургическую компанию UC Rusal и энергетическую «Евросибэнерго») и $200 млн и 1,9% крупнейшей в России нефтехимической компании «Сибур».
Под управлением Mubadala находятся активы на $243 млрд, в России фонд планировал инвестировать около $6 млрд.
РБК направил запрос в РФПИ.
17 марта глава МИДа Сергей Лавров провел в Москве встречу с коллегой из ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном, во время которой поблагодарил его за «взвешенную, сбалансированную, объективную позицию» по ситуации на Украине. Российский министр сообщил, что товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года составил $5,4 млрд, ОАЭ оказались на первом месте среди торгово-экономических партнеров России в арабском мире.