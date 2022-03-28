Власти обещают не повышать тарифы ЖКХ выше запланированного в прошлом году уровня

«Решение об индексации тарифов зафиксировано в постановлениях правительства от ноября, и мы не собираемся превышать тарифы после 1 июля. Отрабатываются разные сценарии, но задачи повышения тарифов нет», — сказал Файзуллин.
Тарифы на услуги ЖКХ меняются один раз в год — с 1 июля. В прошлом году правительство утвердило индексы повышения тарифов на ЖКХ на второе полугодие 2022 года.
Рост тарифов ЖКХ составит от 2,9% до 6,5%.
Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).
21 марта ЦБ ограничил эквайринговую комиссию для оказывающих социально значимые услуги компаний до 1%. Решение также коснулось компаний, оказывающих услуги ЖКХ. Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил освободить от коммунальных платежей многодетные семьи и субсидировать 70% их платы для людей старше 65 лет.