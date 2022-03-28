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20:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти обещают не повышать тарифы ЖКХ выше запланированного в прошлом году уровня

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России не будут увеличивать выше уже запланированного уровня индексации, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Запланированный рост тарифов ЖКХ во втором полугодии составит от 2,9% до 6,5%.

Источник: РИА "Новости"

«Решение об индексации тарифов зафиксировано в постановлениях правительства от ноября, и мы не собираемся превышать тарифы после 1 июля. Отрабатываются разные сценарии, но задачи повышения тарифов нет», — сказал Файзуллин.

Тарифы на услуги ЖКХ меняются один раз в год — с 1 июля. В прошлом году правительство утвердило индексы повышения тарифов на ЖКХ на второе полугодие 2022 года.

Рост тарифов ЖКХ составит от 2,9% до 6,5%.

Наибольший рост ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).

21 марта ЦБ ограничил эквайринговую комиссию для оказывающих социально значимые услуги компаний до 1%. Решение также коснулось компаний, оказывающих услуги ЖКХ. Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил освободить от коммунальных платежей многодетные семьи и субсидировать 70% их платы для людей старше 65 лет.

Анастасия Ларина

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