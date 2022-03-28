Власти Чечни сообщили о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта

«От всей души поздравляю главу Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта», — написал Даудов. Сам указ президента пока не опубликован.
Кадырову 45 лет. Он возглавляет Чечню с февраля 2007 года, таким образом являясь старейшим главой региона в России.
Звание генерал-майора Росгвардии чеченский лидер получил в июле 2020 года. Помимо этого он был удостоен высшей награды страны — звания Героя Российской Федерации, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, ордена Мужества, ордена Почета и других наград.
По итогам 2020 года Кадыров стал самым богатым российским губернатором: он заработал почти 381,19 млн руб. За предыдущие два года доходы главы Чечни выросли в 50 раз: так, в 2018-м он задекларировал 7,5 млн руб., а в 2019-м — 148 млн руб.
С начала военной спецоперации Кадыров неоднократно публиковал видео с чеченскими бойцами на Украине. 13 марта, как сообщал ЧГТРК «Грозный», глава республики сам прибыл «в зону спецоперации», но спустя несколько дней выложил видео уже из Грозного.
Сейчас же Кадыров находится в Мариуполе, где, как он сам заявил, «до полного освобождения от бандеровского подполья осталось совсем недолго». По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, глава республики прибыл туда, чтобы «поднять боевой дух ребят».